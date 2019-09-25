السعودية اليوم / مقتل أحد أفراد القوات البحرية الباكستانية بهجوم مسلح في كراتشي



إسلام آباد 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

قتل أحد أفراد القوات البحرية الباكستانية بهجوم مسلح نفذه مسلحون مجهولون اليوم في مدينة كراتشي.

وأوضح قائد الشرطة في كراتشي علي رضا أن اثنين من العناصر المسلحة اقتحما منزل أحد أفراد القوات البحرية في حي شاه فيصل وأطلقا عليه النار وأسقطاه قتيلاً، ولاذا بالفرار.

وأضاف أن الشرطة باشرت التحقيق في الحادثة.

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