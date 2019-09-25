اليوم الوطني / قنصلية المملكة العامة في الإسكندرية تحتفي باليوم الوطني



الإسكندرية 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

احتفلت القنصلية العامة بالإسكندرية باليوم الوطني الـ ٨٩ الذي أقيم في أحد الفنادق، وكان في استقبال المدعوين القنصل العام يوسف بن صالح القهرة.

وقال قنصل عام المملكة العربية

‪وقدم القنصل يوسف القهرة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

وأكد أنه بفضل الله ثم بفضل ملوك المملكة فقد تم تحقيق الأمن والأمان والرخاء وتطبيق الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن المملكة تعيش حاليا مرحلة تحول كبرى ومهمة وتمضي قدمًا في تطبيق خطة 2030.

وأشار قنصل عام المملكة في الإسكندرية إلى أن المملكة تسخر كل إمكانياتها لاستقبال ضيوف الرحمن، وهو شرف كبير تنفرد به لخدمة وعمارة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

ونوه بعمق العلاقات السعودية المصرية في المجالات كافة، مبينًا أن أول زيارة خارجية قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود منذ توليه مقاليد الحكم في المملكة كانت إلى مصر.

حضر الحفل نائب محافظ الإسكندرية أحمد جمال، وعدد من قناصل الدول العربية والأجنبية والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة وعدد من المواطنين والرعايا والطلبة السعوديين في الإسكندرية.

// انتهى //

23:47ت م

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الإسكندرية 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واساحتفلت القنصلية العامة بالإسكندرية باليوم الوطني الـ ٨٩ الذي أقيم في أحد الفنادق، وكان في استقبال المدعوين القنصل العام يوسف بن صالح القهرة.وقال قنصل عام المملكة العربية السعودية بالإسكندرية في كلمته خلال الحفل: إن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية يمثل استذكارًا لأول تجربة وحدوية في المنطقة العربية، وذلك بفضل جهود الملك المؤسس عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله لتوحيد ربوع المملكة في كيان سياسي واحد، مشيرًا إلى أنه منذ بدء التوحيد، فإن المملكة تشهد عددًا من الإنجازات على الأصعدة كافة. ‬‪وقدم القنصل يوسف القهرة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني، متمنيًا أن تعود هذه الاحتفالية كل عام والمملكة تحقق مزيدًا من المنجزات والأمن والرخاء‬.وأكد أنه بفضل الله ثم بفضل ملوك المملكة فقد تم تحقيق الأمن والأمان والرخاء وتطبيق الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن المملكة تعيش حاليا مرحلة تحول كبرى ومهمة وتمضي قدمًا في تطبيق خطة 2030.وأشار قنصل عام المملكة في الإسكندرية إلى أن المملكة تسخر كل إمكانياتها لاستقبال ضيوف الرحمن، وهو شرف كبير تنفرد به لخدمة وعمارة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.ونوه بعمق العلاقات السعودية المصرية في المجالات كافة، مبينًا أن أول زيارة خارجية قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود منذ توليه مقاليد الحكم في المملكة كانت إلى مصر.حضر الحفل نائب محافظ الإسكندرية أحمد جمال، وعدد من قناصل الدول العربية والأجنبية والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة وعدد من المواطنين والرعايا والطلبة السعوديين في الإسكندرية.// انتهى //23:47ت م0332

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