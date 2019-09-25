اليوم الوطني / سفارة المملكة في المكسيك تحتفي باليوم الوطني الـ 89



مكسيكو سيتي 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

أقامت سفارة المملكة العربية

وحضر الحفل عدد من كبار المسؤولين في المكسيك وسفراء الدول الشقيقة والصديقة وأعضاء السلك الدبلوماسي.

وقد ألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المكسيك الأستاذ حماد بن غانم الرويلي كلمة تضمنت التأكيد على متانة العلاقات السعودية المكسيكية، وما تشهده المملكة من برامج ومشاريع تنموية ورؤية 2030.

وأكد السفير الرويلي حرص المملكة على حسن الجوار والتعاون بين الأمم ونبذ التطرف والإرهاب ومواقف المملكة تجاه الأحداث في منطقة الشرق الأوسط.

// انتهى //

23:32ت م

0328



مكسيكو سيتي 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسأقامت سفارة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة المكسيكية حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين.وحضر الحفل عدد من كبار المسؤولين في المكسيك وسفراء الدول الشقيقة والصديقة وأعضاء السلك الدبلوماسي.وقد ألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المكسيك الأستاذ حماد بن غانم الرويلي كلمة تضمنت التأكيد على متانة العلاقات السعودية المكسيكية، وما تشهده المملكة من برامج ومشاريع تنموية ورؤية 2030.وأكد السفير الرويلي حرص المملكة على حسن الجوار والتعاون بين الأمم ونبذ التطرف والإرهاب ومواقف المملكة تجاه الأحداث في منطقة الشرق الأوسط.// انتهى //23:32ت م0328

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