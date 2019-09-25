اليوم الوطني / سفير المملكة في مصر يستقبل وفدًا من وزارة الشباب المصرية للتهنئة باليوم الوطني



القاهرة 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة العربية

واستعرض السفير نقلي خلال اللقاء الأنشطة الشبابية والرياضية في المملكة والنهضة التي تعيشها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

وأشاد سفير المملكة في مصر بالجهود التي يقوم بها مركز شباب الجزيرة في إطار أنشطته الاجتماعية والثقافية.

وفي ختام اللقاء قدم أعضاء الوفد لسفير خادم الحرمين الشريفين درع وزارة الشباب والرياضة ودرع مركز شباب الجزيرة وتم التقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.

// انتهى //

23:26ت م

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القاهرة 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي بمقر السفارة اليوم وفدًا من وزارة الشباب والرياضة المصرية ومركز شباب الجزيرة الذي قدم التهنئة بمناسبة اليوم الوطني الـ ٨٩ للمملكة .واستعرض السفير نقلي خلال اللقاء الأنشطة الشبابية والرياضية في المملكة والنهضة التي تعيشها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-وأشاد سفير المملكة في مصر بالجهود التي يقوم بها مركز شباب الجزيرة في إطار أنشطته الاجتماعية والثقافية.وفي ختام اللقاء قدم أعضاء الوفد لسفير خادم الحرمين الشريفين درع وزارة الشباب والرياضة ودرع مركز شباب الجزيرة وتم التقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.// انتهى //23:26ت م0324

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