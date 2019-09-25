اليوم الوطني / سمو أمير منطقة نجران يرعى حفل التعليم بمناسبة اليوم الوطني



نجران 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

رعى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم حفل الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 ، وذلك بمسرح إدارة التعليم بنجران.

وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم،ثم ألقى مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي كلمة أكد خلالها أن الجميع يسعد بمناسبة اليوم الوطني الغالية التي تطل علينا كل عام ، ونستذكر فيها قصة توحيد وطن بُني على كلمة التوحيد منذُ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز- رحمه الله -، مروراً بأبنائه البررة وصولا إلى عهد التنمية والتطوير عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وأشار الدكتور العتيبي أن التعليم ومنذ بزوغ فجر هذه البلاد كان ولا زال محور اهتمام قياداتها على مر العقود إيماناً منهم بأن التعليم هو ركن التنمية وعماد التطور والتقدم لهذه البلاد، مبيناً أن تعليم نجران حظي بكامل الدعم والاهتمام من القيادة الرشيدة أسوة ببقية إدارات التعليم بالمملكة، وبتوجيهات صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد سمو أمير منطقة نجران ، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز ، ومتابعة من معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، -سائلا الله- أن يحفظ ولاة أمرنا ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان وينصر أبطالنا المرابطين على ثرى حدودنا الطاهرة.

عقب ذلك توالت فقرات الحفل حيث قدمتْ بنت الشهيد رسالة بعنوان "إلى رفاق أبي" تستعرض فيها تضحيات الجنود البواسل في الحد الجنوبي،تلا ذلك تقديم طلاب التعليم بالمنطقة أوبريت بعنوان "همم" يحاكي مسيرة توحيد المملكة ومراحل تطورها ونهضتها الحضارية،ثم مشهد تمثيلي بعنوان "خطاك السوء يا داري" .

كما قدم طلاب التعليم العرضة

وفي ختام الحفل كرم سموه الجهات الحكومية والعسكرية المشاركة في احتفال تعليم المنطقة، كما تسلمَ سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.

//انتهى//

23:26ت م

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نجران 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسرعى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم حفل الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 ، وذلك بمسرح إدارة التعليم بنجران.وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم،ثم ألقى مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي كلمة أكد خلالها أن الجميع يسعد بمناسبة اليوم الوطني الغالية التي تطل علينا كل عام ، ونستذكر فيها قصة توحيد وطن بُني على كلمة التوحيد منذُ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز- رحمه الله -، مروراً بأبنائه البررة وصولا إلى عهد التنمية والتطوير عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.وأشار الدكتور العتيبي أن التعليم ومنذ بزوغ فجر هذه البلاد كان ولا زال محور اهتمام قياداتها على مر العقود إيماناً منهم بأن التعليم هو ركن التنمية وعماد التطور والتقدم لهذه البلاد، مبيناً أن تعليم نجران حظي بكامل الدعم والاهتمام من القيادة الرشيدة أسوة ببقية إدارات التعليم بالمملكة، وبتوجيهات صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد سمو أمير منطقة نجران ، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز ، ومتابعة من معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، -سائلا الله- أن يحفظ ولاة أمرنا ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان وينصر أبطالنا المرابطين على ثرى حدودنا الطاهرة.عقب ذلك توالت فقرات الحفل حيث قدمتْ بنت الشهيد رسالة بعنوان "إلى رفاق أبي" تستعرض فيها تضحيات الجنود البواسل في الحد الجنوبي،تلا ذلك تقديم طلاب التعليم بالمنطقة أوبريت بعنوان "همم" يحاكي مسيرة توحيد المملكة ومراحل تطورها ونهضتها الحضارية،ثم مشهد تمثيلي بعنوان "خطاك السوء يا داري" .كما قدم طلاب التعليم العرضة السعودية التي شارك بها سمو أمير منطقة نجران احتفاء بيوم الوطن.وفي ختام الحفل كرم سموه الجهات الحكومية والعسكرية المشاركة في احتفال تعليم المنطقة، كما تسلمَ سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.//انتهى//23:26ت م0323

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