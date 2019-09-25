السعودية اليوم / نائب وزير الدفاع البرازيلي يزور مقر الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI



الرياض 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

استقبل الرئيس التنفيذي للشركة

وبحث الجانبان فرص التعاون المشترك بين SAMI وقطاع الدفاع في جمهورية البرازيل مما يسهم في تحقيق مصالح المملكة في قطاع الدفاع، وتعزيز اكتفائها الذاتي، وتوطين 50% من إنفاقها العسكري، ونقل التقنية إلى المملكة ، وخلق فرص عمل جديدة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما كان في استقبال الوفد في مقر شركة SAMI ، الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وليد أبو خالد، ونائب الرئيس التنفيذي للأسلحة والصواريخ الدكتور تيموثي كارتر، ونائب الرئيس للاتصال المؤسسي والخدمات وائل بن محمد السرحان، ومدير التخطيط الإستراتيجي وائل الغامدي.

وشمل الوفد المرافق لمعالي نائب وزير الدفاع البرازيلي كل من رئيس إدارة التسويق التجاري في وزارة الدفاع البرازيلية الجنرال لويز أنتونيو بريتو، ورئيس إدارة الاقتصاد والتمويل في وزارة الدفاع البرازيلية الكولونيل ديوغنيس نيتو، ورئيس إدارة المنتجات الدفاعية في وزارة الخارجية البرازيلية السكرتير تياغو كارنيرو، ورئيس القسم السياسي والعسكري في سفارة البرازيل السكرتير فاغنر سيلفا أنتونيس. وضم الوفد كذلك مجموعة من كبار التنفيذيين لعدد من الشركات البرازيلية.

// انتهى //

23:24ت م

0322



الرياض 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واساستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية " SAMI " الدكتور أندرياس شوير اليوم في مقر الشركة وفداً من جمهورية البرازيل الاتحادية، يتقدمهم معالي نائب وزير الدفاع لشؤون المنتجات الدفاعية الدكتور ماركوس ديغوت ، وسفير جمهورية البرازيل لدى المملكة مارسيلو ديلانينا .وبحث الجانبان فرص التعاون المشترك بين SAMI وقطاع الدفاع في جمهورية البرازيل مما يسهم في تحقيق مصالح المملكة في قطاع الدفاع، وتعزيز اكتفائها الذاتي، وتوطين 50% من إنفاقها العسكري، ونقل التقنية إلى المملكة ، وخلق فرص عمل جديدة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.كما كان في استقبال الوفد في مقر شركة SAMI ، الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وليد أبو خالد، ونائب الرئيس التنفيذي للأسلحة والصواريخ الدكتور تيموثي كارتر، ونائب الرئيس للاتصال المؤسسي والخدمات وائل بن محمد السرحان، ومدير التخطيط الإستراتيجي وائل الغامدي.وشمل الوفد المرافق لمعالي نائب وزير الدفاع البرازيلي كل من رئيس إدارة التسويق التجاري في وزارة الدفاع البرازيلية الجنرال لويز أنتونيو بريتو، ورئيس إدارة الاقتصاد والتمويل في وزارة الدفاع البرازيلية الكولونيل ديوغنيس نيتو، ورئيس إدارة المنتجات الدفاعية في وزارة الخارجية البرازيلية السكرتير تياغو كارنيرو، ورئيس القسم السياسي والعسكري في سفارة البرازيل السكرتير فاغنر سيلفا أنتونيس. وضم الوفد كذلك مجموعة من كبار التنفيذيين لعدد من الشركات البرازيلية.// انتهى //23:24ت م0322

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نائب وزير الدفاع البرازيلي يزور مقر الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.