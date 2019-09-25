اليوم الوطني / وزارة العمل وباب رزق جميل يوقعان مذكرة لتوطين 3000 فرصة عمل



جدة 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

أقام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة مساء اليوم حفلاً خاصاً باليوم الوطني الـ ٨٩ "همة حتى القمة" بالشراكة مع "باب رزق جميل للتوظيف" وذلك بمقر شركة عبداللطيف جميل بجدة الذي تخلله إبرام مذكرة تعاون بين الطرفين بهدف التأهيل الوظيفي والاستشارات والإرشاد والتوجية، من خلالها سيتم إطلاق حملة توطين ٣٠٠٠ فرصة عمل للشباب السعودي، فرحة بهذه الذكرى الوطنية الغالية.

ورفع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن أحمد آل طاوي أسمى عبارات التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- بهذه المناسبة الغالية على أفراد الشعب السعودي ، التي اكتمل معها كيان الوطن عبر تاريخ حافل بالبطولات سطره الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن –رحمه الله - .

وأكد سعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعلى رأسها معالي الوزير المهندس أحمد بن سليمان الراجحي لإيجاد مناخ مناسب لبيئة عمل جاذبة ، تركز في ذلك على القطاع الخاص كرافد رئيس وعامل مهم في سوق العمل السعودي ، والبحث عن الشراكات النوعية والهامة للشباب ومساعدتهم لخدمة هذا الوطن المعطاء.

من جانبه أعرب المدير العام التنفيذي لباب رزق جميل للتوظيف لمؤسسة مجتمع جميل الاجتماعية الدكتور إبراهيم محمد باداود عن سعادته بالشراكة مع الوزارة بتنظيم هذه المناسبة، منوهاً بأن العلاقة بين باب رزق جميل بمختلف أنشطة وبرامج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية علاقة وطيدة منذ زمن بعيد، وأن الجميع يعمل من أجل هدف واحد وهو السعي لتوفير المزيد من فرص العمل لشباب وشابات المنطقة .

كما اشتمل الحفل على أوبريت "أشرقي يا شمسنا رؤية 2030 " من تقديم لجنة ثقافة الطفل بجمعية الثقافة والفنون بجدة، وفقرة قصة نجاح وتمكين المرأة، وقصيدة شعرية بعنوان "وطني" ، وأوبريت "همة حتى القمة" بمشاركة أطفال من ذوي الإعاقة بمركز الرعاية المتطورة.

// انتهى //

23:14ت م

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