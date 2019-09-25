

جدة 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

شارك معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي اليوم طلاب ومنسوبي الجامعة في احتفالها باليوم الوطني الـ 89، ودشّن الأنشطة الطلابية للعام الدراسي الجديد، تحت شعار "ثقافتنا علم ..أخلاقنا قيم"، وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة.

وتجول الدكتور اليوبي في المعرض المصاحب للاحتفال والذي شمل على مشاركات الطلاب والطالبات في مسابقات اليوم الوطني ولوحة جدارية تعبر عن مشاعر منسوبي الجامعة بمناسبة اليوم الوطني .

وبدأ الاحتفال بالنشيد الوطني، تلاه عرض فلم قصير يعكس مشاعر منسوبي الجامعة وشكرهم لجنود الوطن، وعرض مرئي عن جهود قوات الدفاع الجوي السعودي، ولوحة الفنية تحت عنوان " يا أغلى بلد " قدمها نادي التراث الشعبي بعمادة شؤون الطلاب .

وعدّ الدكتور اليوبي في كلمةٍ ألقاها خلال الحفل الاحتفال باليوم الوطني لمملكة احتفالا بمعاني التوحيد التي رسّخها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - منذ توحيد المملكة التي تعد ملحمة تاريخية نتج عنها وضع حجر الأساس لهذه الطفرات التنموية والتقدمية التي شهدتها بلادنا وسار على نهجه أبنائه الملوك ، ووصولاً إلى هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

وبين أن الجامعة حريصة على تنوع الفعاليات والبرامج المقدمة احتفالاً باليوم الوطني وتعكس القدرات التي تتمتع بها الجامعة، وتشمل جميع فئات المجتمع، حيث تم إطلاق العديد منها خارج الجامعة وسيتم تقديم برامج متنوعة للطلاب والطالبات داخل الجامعة، وهذا يصب في إستراتيجية وخطط الجامعة والتي تسعى إلى أن تكون منارة علمية تخدم المجتمع وتشارك بفعالية في المناسبات الوطنية.

وفي ختام الاحتفال كرم مدير جامعة الملك عبدالعزيز الفائزين والفائزات في مسابقات اليوم الوطني، التي تجاوزت 600 مشاركة طلابية، توزعت بين مسابقة أفضل تغريدة في حب الوطن ومسابقة أفضل صورة تعبر عن الهوية الوطنية، ومسابقة أفضل مقال عن مملكتنا الحبيبة.

// انتهى //

23:13ت م

0320





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / مدير جامعة الملك عبدالعزيز يشارك في احتفال الجامعة باليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.