السعودية اليوم / مدني عسير ينفذ فرضية تسرب كيميائي بأحد المصانع



أبها26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

نفذت قوة طوارئ الدفاع المدني بمنطقة عسير بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني بالمنطقة اليوم فرضية حول تسرب مادة كيمائية بأحد مصانع الدهانات، حيث تم خلال التمرين احتواء الحالة والقيام بتنفيذ أعمال الإخلاء والرصد والإخلاء الطبي وأعمال التطهير وتطبيق خطة الإسناد الآلي والبشري وفقاً لما يطلبه الموقف ، وذلك بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة منها الشؤون الصحية والدوريات الأمنية والهيئة

/ انتهى //

23:07ت م

0318



أبها26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واسنفذت قوة طوارئ الدفاع المدني بمنطقة عسير بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني بالمنطقة اليوم فرضية حول تسرب مادة كيمائية بأحد مصانع الدهانات، حيث تم خلال التمرين احتواء الحالة والقيام بتنفيذ أعمال الإخلاء والرصد والإخلاء الطبي وأعمال التطهير وتطبيق خطة الإسناد الآلي والبشري وفقاً لما يطلبه الموقف ، وذلك بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة منها الشؤون الصحية والدوريات الأمنية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) بمنطقة عسير وفقا للمهام المناطة بكل جهة، ويأتي تنفيذ مثل هذه الفرضيات بهدف قياس مستوى الأداء والوقوف على جاهزية الجهات المشاركة/ انتهى //23:07ت م0318

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