اليوم الوطني / كلية التقنية ببيشة تحتفي باليوم الوطني الـ 89



أبها 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

نظمت الكلية التقنية بمحافظة بيشة اليوم، احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، بحضور محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة وعدد من مديري الإدارات الحكومية.

وتضمنت الاحتفالية عددًا من العروض التاريخية والفلكلورية ومسيرة للخيول شارك فيها المتدربون بالكلية حاملين راية التوحيد، تلاها حفل خطابي اشتمل على كلمات وقصائد وفلكلور شعبي، ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًا يبرز مسيرة الوطن التنموية، ودور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في رؤية المملكة، كما تضمنت الاحتفالية معرضين للفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي .

// انتهى //

23:06ت م

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