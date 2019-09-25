اليوم الوطني / فرع وزارة العمل بالشرقية يحتفل باليوم الوطني الــ 89



الدمام 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

احتفل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية اليوم باليوم الوطني الــ 89 للمملكة، تحت شعار " همة حتى القمة " ، بحضور مدير عام الفرع عبدالرحمن بن فهد المقبل ، وذلك بفندق هوليدي إن الخبر.

وأوضح المقبل في كلمته خلال الحفل أن هذه البلاد منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ــ رحمه الله ــ اتخذت كتاب الله وسنة رسوله دستوراً لها فأنعم الله عليها بنعم كثيرة .

ورفع المقبل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ ولصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ولصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمهم ومساهمتهم لقطاعات الوزارات في المنطقة وخارجها.

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23:06ت م

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