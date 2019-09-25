السعودية | انطلاق الدورة السابعة لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي لعام ٢٠١٩

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انطلقت الدورة السابعة لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي لعام ٢٠١٩م اليوم تحت عنوان “نحو تحقيق أثر أعمق للعمل الاجتماعي” بحضور سمو الأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبيرعضو مجلس الأمناء نائب رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة ، وسمو الأمير سلمان بن محمد بن سلمان بن محمد عضو مجلس الأمناء، والأمين العام للجائزة الدكتور فهد المغلوث، وعدد من رجال وسيدات الأعمال والمهتمين بالعمل الاجتماعي وذلك بفندق فيرمونت بالرياض.

وأوضح الأمين العام لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي الدكتور فهد بن حمد المغلوث خلال كلمته أنه تم اختيار موضوع الدورة السابعة للجائزة لهذا العام ليكون “نحو تحقيق أثر أعمق للعمل الاجتماعي” تماشياً مع مؤشرات ومستهدفات برنامج التحول الوطني وهو البعد الرابع من إستراتيجية البرنامج “تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي” عبر أهداف إستراتيجية محددة.

وأعلن المغلوث عن التدشين الرسمي لمركز التنسيق الاجتماعي ” تنسيق ” كأحد المبادرات النوعية لجائزة الأميرة صيتة والتي ستُحدث نقلة نوعية في العمل التنسيقي والتكاملي لبرامج العمل الاجتماعي وتنقل صورة مُشرِّفة عما تُقدمه المملكة العربية السعودية من خدمات اجتماعية مميزة ترتقي لما وصلت إليه المملكة من مستوى متميّز ويُحتذى في كل المجالات.

وأبان المغلوث عن البحث من خلال جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي عن أولئك الملهمين الذين يُبهروننا بإنجازاتهم الإنسانية والاجتماعية ليجعلوا من هذا الوطن أيقونةَ فرحٍ وأمل وتفاؤل وإنجازات لا تعرف توقُّف.

وقال: تعودنا أن نمدُ أيادينا وفاءً وعرفاناً لمن تعوّد أن يبذل بسخاء ويُكمل مسيرة خيرٍ أنتجها هذا الوطن المعطاء في تقدير وتكريم أصحاب الأيادي البيضاء ممَّن أصبحوا علامات فارقة ونماذج تُحتذى ورموزاً مُشرِّقة لهذا الوطن العظيم الذي يُبهرك بإنجازاته التنموية والمتجددة يوماً بعد يوم، ويَشُدّ من أزرها ويجعلها متماسكة.

ولفت النظر إلى أن جائزة الأميرة صيتة اعتادت أن تكون موضوعات المنافسة فيها نابعة من احتياجات مجتمع حقيقي ومتوافقة مع توجهات حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- لنسيُر جنباً إلى جنب كتحقيق أهدافنا الخيرة المشتركة التي تصب في نهاية الأمر لخدمة المواطن والوطن، متمنيا التوفيق للمتسابقين في تحقيق الأثر الأعمق للعمل الاجتماعي الذي نتمناه وننتظره جميعاً وكل عام ووطننا أجمل وأفضل وأكثر ازدهاراً في ظل قيادة رشيدة تقوده للأمام والصدارة دائماً.

من جهته أكد سمو الأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير نائب رئيس اللجنة التنفيذية وعضو مجلس الأمناء لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي خلال كلمته بحفل انطلاقة الدورة السابعة للجائزة أن جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز عطاءاتها منسجمةً مع احتياجات المجتمع وملبيةً لتطلعات الوطن.

وأشار سموه إلى مُضيّ الجائزة قُدماً لمَدْ الأيادي لأولئك الذين قدّموا وما زالوا يُقدّمون خدمات جليلة للمجتمع عبر عطاءاتهم الإنسانية التي لا تعرف حدوداً، وطالما سعوا لفعل الخير، مبيناً أن الواجب أن يقال لهم “شكراً” بطريقة وأسلوب يواكب عطاءاتهم الكبيرة.

بعد ذلك شاهد الجميع فيلما تعريفيا عن الجائزة ، وآخر عن مركز تنسيق، ثم فتح المجال لطرح التساؤلات والمناقشة.

