شكرا لقرائتكم فيديو وصور.. السديس يزور الشيخ علي الحذيفي في منزله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-25 فيديو وصور.. السديس يزور الشيخ علي الحذيفي في منزله بعد خروجه من المستشفى متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة زار الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ المقرئ د. علي بن عبدالرحمن الحذيفي في منزله بالمدينة المنورة بعد مغادرته المستشفى. Advertisements وكان برفقة الشيخ السديس خلال زيارته للمقرئ الشيخ علي الحذيفي بعض أئمة المسجد النبوي الشريف.







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