إنفوجرافيك.. 500 مليون دولار دعم من المملكة للأشقاء اليمنيين

2019-09-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت المملكة عن تقديم دعم لليمن بقيمة 500 مليون دولار، وذلك بهدف تقديم كل ما يساهم في رفع المعاناة عن الشعب اليمني.

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وتستهدف تلك المساعدات أيضًا تحسين الوضع الإنساني في اليمن، وأيضًا لدعم الأمم المتحدة في جهود العاملين في مجال الإغاثة.

ويشمل الدعم التعليم والصحة والموانئ والمطارات والمياه والكهرباء والزراعة والثروة السمكية والطرق والمباني الحكومية.