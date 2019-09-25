2019-09-25

بالأسماء.. إعلان أسماء المقبولين والمقبولات مبدئيًّا على وطائف إمارة نجران

متابعات الخليج 365 - علي الصقري - نجران

أعلنت إمارة نجران أسماء المقبولين والمقبولات مبدئيًّا على عدد (36) وظيفة إدارية سبق الإعلان عنها والتقديم عليها من خلال منصة التوظيف جدارة عبر موقعها المخصص.

وأكدت الإمارة أن القبول مبدئي ويتبعه مطابقة للوثائق الرسمية والمقابلة الشخصية.

Advertisements

وحددت إمارة نجران مواعيد المقابلة الشخصية ومطابقة الوثائق لكل وظيفة، واشترطت إحضار الأصل مع صورة منه لكل من: الهوية الوطنية، وثيقة التخرج إرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على مؤهل دراسي من مؤسسة تعليمية خارج المملكة مع إرفاق مفاتيح احتساب المعدل، وكذلك إحضار سيرة ذاتية مكتوبة باللغة العربية.

وحددت إمارة نجران موقع المقابلة والمطابقة بمبنى ديوان الإمارة، يوم الأحد 30 محرم بداية لإجراء المطابقة والمقابلة الشخصية.

ونشرت إمارة نجران، عبر حسابها الرسمي، تفاصيل أسماء المقبولين والمقبولات وآخر أربعة أرقام من الهوية الوطنية على النحو التالي: