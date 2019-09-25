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فيديو.. الجبير: قطر تواصل تمويل المتطرفين والإرهابيين والتدخل في شؤوننا الداخلية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، “أن قطر تواصل تمويل المتطرفين والإرهابيين والتدخل في شؤوننا الداخلية”.
وأضاف الجبير في ندوة “متحدون ضد إيران النووية” من نيويورك: “العام الماضي كنت هنا وفسرت الوضع بشأن قطر”.
وتابع الجبير قائلًا: “كيف تسمح قطر للدعاة بالظهور على التلفزيون وتبرير الهجمات الانتحارية؟! هذا ليس مقبولًا، وكذلك ليس مقبولًا السماح للناس بنشر الكراهية، وأيضًا تمويل أشخاص ينشرون الكراهية ليس مقبولًًا”، واستخدام الإعلام لزرع الشقاق في البلاد ليس مقبولًا”.
وشدد أيضًا على أن تأمين مئات ملايين من الدولارات للحشد الشعبي ولحزب الله في لبنان لكي يتم إخراج أسراهما ليس مقبولًا”.
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