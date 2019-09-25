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شكرا لقرائتكم الجبير: لولا حرفية أرامكو لوصل برميل النفط لـ150 دولارًا.. ولم نرَ منذ الثورة الإيرانية إلا الدمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الجبير: لولا حرفية أرامكو لوصل برميل النفط لـ150 دولارًا.. ولم نرَ منذ الثورة الإيرانية إلا الدمار
أكد أنه لا يوجد بلد بمنأى عن تداعيات استهداف إمدادات النفط ويجب ردع إيران
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أنه لولا حرفية شركة أرامكو وريادتها العالمية لكان وصل برميل النفط إلى 150 دولارًا.
وأضاف الجبير، في ندوة “متحدون ضد إيران النووية” من نيويورك، أنه لا يوجد بلد بمنأى عن تداعيات استهداف إمدادات النفط ويجب ردع إيران.
وتابع الوزير عادل الجبير “أنه منذ الثورة الإيرانية لم نرَ إلا الدمار والموت”.
وأوضح الجبير أنه لمواجهة إيران في اليمن يجب التوصل لموقف دولي أكثر حزمًا ودعم التحالف العربي بدل انتقاده.
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