الجبير: ننظر في خيارات سياسية واقتصادية وعسكرية ضد إيران

2019-09-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير: إن المملكة تنظر في خيارات سياسية واقتصادية وعسكرية ضد إيران، لكن بعد انتهاء التحقيقات.

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وأضاف في مؤتمر صحفي مساء اليوم “أن هذا النظام يجب أن يتغير لمصلحة الإيرانيين قبل أي أحد آخر.

وتابع الجبير: “نحتاج لحزمة شاملة لضمان تصرف إيران كدولة طبيعية تحترم القانون الدولي”.

وأوضح الجبير: “لم نرَ أي مشروع تنموي من إيران في اليمن أو غيره بعد استفادتها من الاتفاق النووي”.