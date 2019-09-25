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شكرا لقرائتكم الجبير: ننظر في خيارات سياسية واقتصادية وعسكرية ضد إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الجبير: ننظر في خيارات سياسية واقتصادية وعسكرية ضد إيران
بعد انتهاء التحقيقات
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير: إن المملكة تنظر في خيارات سياسية واقتصادية وعسكرية ضد إيران، لكن بعد انتهاء التحقيقات.
وأضاف في مؤتمر صحفي مساء اليوم “أن هذا النظام يجب أن يتغير لمصلحة الإيرانيين قبل أي أحد آخر.
وتابع الجبير: “نحتاج لحزمة شاملة لضمان تصرف إيران كدولة طبيعية تحترم القانون الدولي”.
وأوضح الجبير: “لم نرَ أي مشروع تنموي من إيران في اليمن أو غيره بعد استفادتها من الاتفاق النووي”.
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