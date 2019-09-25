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الشاعر العنزي يتغنى بحب الوطن: سلام الله يا بلاد تغشاها الفرح وسرور
أمير يفخر بشعبه على الشاشات والجمهور.. يماري بالسعودي والسعودي خابره قدها
متابعات الخليج 365 - الرياض
في ذكرى اليوم الوطني الـ89 للمملكة، كتب الشاعر عبدالله فراج العنزي قصيدة فاضت كلماتها وتغنت بحب الوطن في هذه الذكرى الغالية.
وقال الشاعر في أبيات قصيدته:
يفيض الشعر وحروفه على بيض الورق بسطور *** عذيّات الشعر لأجل الوطن تأتي بموعدها
يسج الشاعر بفكره ويضرب كايدات بحور *** يصوّر فكرته بأبيات يقْرب ويتبعدّها
سلام الله يا بلاد تغشاها الفرح وسرور *** بذكرى للمليك اللي بلاد الخير وحّدها
حسمها معزي بعزمٍ قوي وسيفه المشطور *** وغدت نجد العذيه في زمام يديه قائدها
تسلسل حكم أبو تركي إلى سلمان والدستور *** كتاب الله دستوره ويُقرأ في مساجدها
مليك الحزم والهيبه مليك بفعله المشهور *** يِمَنّى يوم نادت له وطا ها الضيم سنّدها
جِمع شمل التحالف والأوامر ساقها بالفور *** قبل نار الفتن لا تشتعل والفرس هجّدها
عميل الفرس جاه الدرس بليا مرسم وطبشور *** على غيمة فشق لا حوّلَت ترعد رواعدها
طراز الإف سِرب من السعوديه مع الديجور *** نجح بأهدافه اللي قبل لا يصبح توعّدها
على الميدان شجعان الوطن فيهم سِطَر مخبور *** وكاد اللي سعى للمعركه غصب يتوسدها
حماك الله يا بلادي عدوّك خايب ومدحور *** تهنّي في ولاء شعبك وبيعاتٍ يجددها
رقيتي قمة الغيمه تندّى رملك المنثور *** عقب مانتي صحاري قاحله ضحله مواردها
طُفح في بادِيَتك النفط مواريدٍ ومنك صدور *** صناعات الدول لولاك ما تنتج سواعدها
أساطيلٍ على الميناء تحرّى دورها بالدور *** وهبك البارئ أنعامٍ جميع الأرض تَفقِدها
وأميرٍ يصنع الأمجاد تقدّم بأول الطابور *** ولي العهد حط الجهد بالرؤية وفنّدها
هذا محمد بن سلمان درع المملكة والسور *** إلى صفّت زحول الأرض يقلط ويتسيّدها
أميرٍ يفخر بشعبه على الشاشات والجمهور *** يماري بالسعودي والسعودي خابره قدها
وهو بخصٍ بهمتنا من الآمر إلى المأمور *** كما حيدٍ يسمّى طويق نرسي في شدائدها
غشيم اللي يحسب إن السعودي في وِطَنه يبور *** هبا والله مابِرنا ولا الدولة بقائدها
هبا من يقلب الصورة يولّفها خداع وزور *** ترى ما حرّك الكعبة ولا اهتزّت قواعدها
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