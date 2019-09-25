شروط بنك التسليف 1441 وطريقة الحصول على القروض

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شروط بنك التسليف نطرحها اليوم حيث قام بنك التنمية الاجتماعية أو التسليف بوضع عدد من الشروط التي يبحث عنها المواطنون بالمملكة العربية السعودية، فيجب أن تتعرف على المعلومات اللازمة التي تخص بنك التسليف حتى تتمكن من التقديم على القرض الذي تحتاج إليه بسهولة وبسرعة كبيرة.

شروط بنك التسليف

يوجد عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في المواطن ليتمكن من طلب القرض من بنك التسليف ويتمثل في التالي:

أن يكون عمر المتقدم للقرض لا يقل عن 25 ولا يزيد عن خمسة وخمسون عام.

أن يكون الحد الأدنى للمرتب الخاص بالمتقدم للحصول على قرض لا يقل عن ألفان ريال سعودي.

أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية من المملكة العربية السعودية.

وجود إنتظام كامل من المتقدم في السداد للقرض.

لا يمتلك المتقدم أي مصدر أخر للتمويل غير البنك.

أن يكون القرض بغرض عمل مشروع جديد للمتقدم، أو للزواج، أو للترميم، أو قرض كنف للنساء.

وجود ضمانات صحيحة وكاملة حيث أن الضمانات هي من تجعل القرض يتم قبوله أو رفضه ولذلك عليك أن تقدم الضمانات المطلوبة للبنك.

أن يكون الشخص المتقدم ليس لديه أي ديون في بنوك أخرى حرصاً على قبول القرض.

يمكن تقديم طلب للحصول على قرض عائلي.

يتم العمل على تعبئة إستمارة تخص البنك الإنتمائي قبل أن يتم تقديم الطلب ومن ثم يتم تعبئة المستندات وتقديم طلب القرض.

قروض بنك التسليف 1441

هناك عدد متنوع من القروض التي يتم تقديمها من قبل بنك التسليف بالسعودية منها قرض الزواج وقرض للأسرة وأخر للترميم، فيمكنك أن تعمل على إختيار القرض الذي تحتاج له ثم تقوم بتجهيز الضمانات، وتقديم الطلب مع وجود مطابقة للشروط السابقة ليتم الموافقة.