شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد لوزير الدفاع الأمريكي: الهجوم التخريبي يتطلب وقفة حازمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، أن الهجوم التخريبي الذي تعرضت له المملكة يعد تصعيداً خطيراً تجاه العالم بأسره، يتطلب وقفة حازمة، حفظاً للسلم والأمن الدوليين.

جاء ذلك خلال تلقيه اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الذي تطرق إلى الترتيبات الجارية لإرسال قوات أمريكية ذات طبيعة دفاعية إلى المملكة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستقوم بكل ما هو ضروري لمساعدة المملكة في الدفاع عن نفسها.

وأكد مارك إسبر، أن سياسة إيران العدائية التي تزعزع الاستقرار في المنطقة لا بد من كبحها، مجدداً شكره للمملكة لانضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية، ودورها في المساهمة في حفظ أمن الملاحة والتجارة العالمية.