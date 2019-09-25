- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
يُنظّم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، غداً الخميس، ندوته الشهرية الثالثة، وذلك ضمن برامج التحالف لتعزيز الوعي في مجال محاربة تمويل الإرهاب.
وتفصيلاً، تُقام الندوة بعنوان: "أسس بناء إستراتيجية وطنية وخطة عمل في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، وذلك بحضور محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، الدكتور "أحمد بن عبدالكريم الخليفي".
وفي هذا الصدد، قال "التحالف الإسلامي": إن مجال محاربة تمويل الإرهاب يمثّل أحد مجالات عمل التحالف العسكري لمحاربة الإرهاب، والذي يهدف إلى بناء قدرات الدول الأعضاء، وتكوين بيئة داعمة لتبادل المعلومات، ومساعدة الجهات المختصة، وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية والتشغيلية، وتفعيلها لدى الأعضاء.
ونوّه بأن الجماعات الإرهابية تحتاج كغيرها من التنظيمات إلى أموال طائلة لتحويل أفكارها إلى أعمال إرهابية، من خلال التمويل المالي المباشر، والدول الراعية للإرهاب، وفرض الضرائب، والخطف من أجل الفدية، والنهب والسلب، وسرقة الموارد الطبيعية، والتبرعات، وتجارة المخدرات، والاتجار بالآثار.
يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، هو تجمع إسلامي يضم ٤١ دولةً عضواً في الحرب على الإرهاب.
25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441 11:15 PM
في الندوة الشهرية الثالثة بحضور محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي"التحالف الإسلامي العسكري" يُنظم ندوة توعوية لمحاربة تمويل الإرهاب
يُنظّم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، غداً الخميس، ندوته الشهرية الثالثة، وذلك ضمن برامج التحالف لتعزيز الوعي في مجال محاربة تمويل الإرهاب.
وتفصيلاً، تُقام الندوة بعنوان: "أسس بناء إستراتيجية وطنية وخطة عمل في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، وذلك بحضور محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، الدكتور "أحمد بن عبدالكريم الخليفي".
وفي هذا الصدد، قال "التحالف الإسلامي": إن مجال محاربة تمويل الإرهاب يمثّل أحد مجالات عمل التحالف العسكري لمحاربة الإرهاب، والذي يهدف إلى بناء قدرات الدول الأعضاء، وتكوين بيئة داعمة لتبادل المعلومات، ومساعدة الجهات المختصة، وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية والتشغيلية، وتفعيلها لدى الأعضاء.
ونوّه بأن الجماعات الإرهابية تحتاج كغيرها من التنظيمات إلى أموال طائلة لتحويل أفكارها إلى أعمال إرهابية، من خلال التمويل المالي المباشر، والدول الراعية للإرهاب، وفرض الضرائب، والخطف من أجل الفدية، والنهب والسلب، وسرقة الموارد الطبيعية، والتبرعات، وتجارة المخدرات، والاتجار بالآثار.
يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، هو تجمع إسلامي يضم ٤١ دولةً عضواً في الحرب على الإرهاب.
، "التحالف الإسلامي العسكري" يُنظم ندوة توعوية لمحاربة تمويل الإرهاب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "التحالف الإسلامي العسكري" يُنظم ندوة توعوية لمحاربة تمويل الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.