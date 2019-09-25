، "لجنة الأفلاج الثقافية" تنظِّم محاضرة "تعزيز الشخصية السعودية في رؤية 2030" ،

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نظّمت اللجنة الثقافية بمحافظة الأفلاج والمكتبة العامة مساء اليوم محاضرة وطنية بعنوان "تعزيز الشخصية السعودية في رؤية 2030" تزامنًا مع اليوم الوطني الـ89.
وتناولت المحاضرة التي قدمها الباحث حبشان الحبشان بداية الموافقة على رؤية الوطن "رؤية 2030"، وطموحها للانتقال بالسعودية للأفضل، ومحاورها الممثلة في "مجمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح"، وبرنامجها وأهدافها وتطلعاتها.
وتحدث "الحبشان" عن برامج الرؤية، ومنها: تعزيز الشخصية السعودية، والتسهيل على ضيوف الرحمن، وتطوير الصناعة، وتحسين نمط الحياة، وغيرها من البرامج الـ١٢ لبرامج الرؤية، وكذلك وصف كل برنامج.
وأكد "الحبشان" أهمية التعليم في التقدُّم والتطوُّر، والقدوة الحسنة أثناء السفر؛ ليكون الشخص سفيرًا حسنًا في تمثيل الوطن. واستشهد بعدد من كلمات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-.
وأشار إلى مؤشرات تخص الشخصية السعودية، والفرص الكثيرة التي فُتحت أمام الشباب للعمل بالقطاع الخاص، وزيادة العمل التطوعي، وغيرها من مسارات تعزيز الشخصية السعودية.
وتأتي محاضرة اليوم امتدادًا لبرامج لجنة الأفلاج الثقافية التي أطلقتها احتفالاً باليوم الوطني على مدار يومَيْن.
25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441 11:02 PM
"الحبشان" أكد أهمية التعليم في التقدُّم والتطوُّر"لجنة الأفلاج الثقافية" تنظِّم محاضرة "تعزيز الشخصية السعودية في رؤية 2030"
نظّمت اللجنة الثقافية بمحافظة الأفلاج والمكتبة العامة مساء اليوم محاضرة وطنية بعنوان "تعزيز الشخصية السعودية في رؤية 2030" تزامنًا مع اليوم الوطني الـ89.
وتناولت المحاضرة التي قدمها الباحث حبشان الحبشان بداية الموافقة على رؤية الوطن "رؤية 2030"، وطموحها للانتقال بالسعودية للأفضل، ومحاورها الممثلة في "مجمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح"، وبرنامجها وأهدافها وتطلعاتها.
وتحدث "الحبشان" عن برامج الرؤية، ومنها: تعزيز الشخصية السعودية، والتسهيل على ضيوف الرحمن، وتطوير الصناعة، وتحسين نمط الحياة، وغيرها من البرامج الـ١٢ لبرامج الرؤية، وكذلك وصف كل برنامج.
وأكد "الحبشان" أهمية التعليم في التقدُّم والتطوُّر، والقدوة الحسنة أثناء السفر؛ ليكون الشخص سفيرًا حسنًا في تمثيل الوطن. واستشهد بعدد من كلمات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-.
وأشار إلى مؤشرات تخص الشخصية السعودية، والفرص الكثيرة التي فُتحت أمام الشباب للعمل بالقطاع الخاص، وزيادة العمل التطوعي، وغيرها من مسارات تعزيز الشخصية السعودية.
وتأتي محاضرة اليوم امتدادًا لبرامج لجنة الأفلاج الثقافية التي أطلقتها احتفالاً باليوم الوطني على مدار يومَيْن.
، "لجنة الأفلاج الثقافية" تنظِّم محاضرة "تعزيز الشخصية السعودية في رؤية 2030" ،
المصدر : الخليج 365
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