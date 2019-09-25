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عندما ترى بعض سيارات نقل الطلاب والطالبات تروعك الأخطاء الإملائية واللغوية التي يرتكبها وافدون، ابتذلوا اللغة العربية، وبدت مركباتهم مرتعًا لـ"الشخبطة" والملصقات المليئة بأرقام التواصل.. وهذا – بلا شك - "مطابق" للمخالفات المرورية!
الصورة المرفقة للخبر تم التقاطها أمس في أحد أحياء الرياض، وهي صورة "حية" لواقع "محزن" من سائقين، أصابوا لغة القرآن الكريم في "مقتل"؛ لأنهم ببساطة أَمِنوا العقوبة؛ فأساؤوا الأدب.
ومَن يقرأ ملصق الزجاج الخلفي بجملة "جامعة إمام صبح في اليل" يُصاب بدهشة وذهول من التمادي في كتابة الإعلان بطريقة عفوية، وكأنها لغة "أوردو"! كما أن مشهد المركبة السيئ يدخل في لائحة وقواعد الذوق العام، ويخالف النظام المروري وفق جدول المخالفات رقم 4 القاضي بغرامة من 500 - 900 ريال بحق مَن وضع كتابة أو رسمًا أو ملصقًا أو أي بيان آخر على جسم المركبة دون موافقة الجهات المختصة. ويبدو أن عدم تطبيق هذا النوع من العقوبات وسّع دائرة الكتابات العشوائية.
25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441 10:52 PM
مخالفة للذوق العام والأنظمة المرورية.. وغياب العقوبات وسَّع دائرة العشوائية
عندما ترى بعض سيارات نقل الطلاب والطالبات تروعك الأخطاء الإملائية واللغوية التي يرتكبها وافدون، ابتذلوا اللغة العربية، وبدت مركباتهم مرتعًا لـ"الشخبطة" والملصقات المليئة بأرقام التواصل.. وهذا – بلا شك - "مطابق" للمخالفات المرورية!
الصورة المرفقة للخبر تم التقاطها أمس في أحد أحياء الرياض، وهي صورة "حية" لواقع "محزن" من سائقين، أصابوا لغة القرآن الكريم في "مقتل"؛ لأنهم ببساطة أَمِنوا العقوبة؛ فأساؤوا الأدب.
ومَن يقرأ ملصق الزجاج الخلفي بجملة "جامعة إمام صبح في اليل" يُصاب بدهشة وذهول من التمادي في كتابة الإعلان بطريقة عفوية، وكأنها لغة "أوردو"! كما أن مشهد المركبة السيئ يدخل في لائحة وقواعد الذوق العام، ويخالف النظام المروري وفق جدول المخالفات رقم 4 القاضي بغرامة من 500 - 900 ريال بحق مَن وضع كتابة أو رسمًا أو ملصقًا أو أي بيان آخر على جسم المركبة دون موافقة الجهات المختصة. ويبدو أن عدم تطبيق هذا النوع من العقوبات وسّع دائرة الكتابات العشوائية.
، شاهد.. إعلانات كـ"جامعة إمام صبح في اليل" نموذج سيئ لتشويه "العربية" في شوارعنا ،
المصدر : الخليج 365
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