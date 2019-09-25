شاهد: مقطع فيديو داخل مشفى سعودي يشعل مواقع التواصل

تداول نشطاء مقطع فيديو، يُظهر وصلة غنائية داخل مستشفى حكومي في مدينة جدة السعودية، الأمر الذي أثار استياءً واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب النشطاء وزير الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدين أنّه ”لا علاقة له ”بيوم الوطن الذي تحمل أغانيه أهازيج بحب الوطن وقيادته من جهة، والأغاني الغرامية من جهة أخرى“. وفق صحيفة ”سبق“ الإلكترونية المحلية.

من جهته، قال مغرد يدعى حامد أن الواقعة ”نسفت كل ما تعلمه الناس من آداب فيما يخص المرضى وشرف المهنة، وقديمًا يقال لا تستعمل منبه السيارة بالقرب من المستشفى لكيلا تزعج المرضى“.