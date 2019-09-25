الأرصاد: لن يؤثر إعصار “هيكا” على أجواء المملكة

أكد المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني لـ«عكاظ» أن إعصار «هيكا» لن يكون له تأثير مباشر على أجواء المملكة. وأضاف القحطاني أن الإعصار انتهى بعد أن خلف أمطارا غزيرة على المحافظات العمانية وكان من الدرجة الأولى وبلغت سرعته 120 كلم في الساعة.

وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة أفادت أن آخر التحاليل لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية تشير إلى تطور العاصفة المدايرة في بحر العرب «هيكا» إلى اعصار من الدرجة الأولى، وتوقعت الأرصاد في بيان لها أن يستمر الإعصار في تحركه نحو سواحل سلطنة عمان ويصحب بأمطار غزيرة ورياح نشطة وارتفاع في الأمواج ومن ثم تنخفض درجته تدريجيا بعد التأثير المباشر على بعض المحافظات العمانية.