قبلة ملك على ذكرى والده

استرجعت قُبلة خادم الحرمين الشريفين ملك الحزم سلمان بن عبدالعزيز، لصورة والده الملك المؤسس عبدالعزيز -طيب الله ثراه- التي زينت الهدية التذكارية المقدمة له أمس (الثلاثاء)، خلال افتتاح مشروع مطار المؤسس بجدة، شريط الذكريات لأول نواة للطيران المدني في المملكة عبر شراء الملك عبدالعزيز -رحمه الله- طائرة الداكوتا.

وتعود التفاصيل إلى تلقي الملك عبدالعزيز عام 1364 من الرئيس الأمريكي روزفلت طائرة الداكوتا عندما التقيا في مصر، ‏والتي أقلعت ووصلت إلى جدة ثم بعد ذلك اتجهت إلى عفيف حيث كان مخيم الملك عبدالعزيز هناك، واستقلها الملك المؤسس من عفيف باتجاه الحوية بالطائف. ويبلغ امتداد الجناحين 28.95، وتملك محركين من طراز برات اندويتني بقدرة 1200 حصان لكل منهما وبسرعة قصوى 269 كم في الساعة فيما يبلغ المدى الاقصى لها 2414 كم وقبل نهاية عام 1945 أمر الملك عبدالعزيز بشراء طائرتين أخريين من نفس الطراز. وشكلت الداكوتا، النواة الأولى للطيران المدني في المملكة، قبل الاستغناء عنها في ‏عام 1386، وعرضها حالياً في متحف صقر الجزيرة للطيران التابع للقوات الجوية الملكية السعودية بالرياض للإتاحة للمواطنين الزائرين للمتحف الاطلاع عليها ومشاهدتها من الداخل.