مهرجان شتاء طنطورة يعود من جديد في موسمه الثاني.. وهذه أبرز فعالياته

أعلن مهرجان شتاء طنطورة عن عودة الموسم الثاني من المهرجان في العلا بفعاليات متنوعة من 19 ديسمبر 2019 إلى 7 مارس 2020. وأضاف أنه سيتسنى لضيوف هذا العام زيارة المواقع التاريخية والتراثية، وحضور العروض الموسيقية والفنية العالمية والاقتراب بشكلٍ مثير من السحب في سماء العلا من خلال مناطيد الهواء أو الطائرات الكلاسيكية الصغيرة. ويشهد المهرجان عدة فعاليات من أبرزها: – عمر خيرت: يحيي الموسيقار المصري عمر خيرت حفلا في مسرح مرايا خلال الفترة من 26 – 28 ديسمبر 2019. -مهرجان العلا للمناطيد: يقام المهرجان لمدة أسبوعين من 2 – 11 يناير 2020​. – احتفالية بيتهوفن: يقدم المهرجان كل من الفنانين رينو كابوكون، وليت ارمسترونغ، وإيدغار موريو، وأدريان لا ماركا، والأوركسترا الوطنية لتولوز، وذلك للاحتفال بفن بيتهوفن 2 – 4 يناير 2020. – رود ستوارت: يقدم الفنان العالمي حفلاً فنياً في العلا للمرة الأولى خلال الفترة من 20 – 22 يناير 2020. Advertisements – كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل: يعود أحد أكبر سباقات الخيول العالمية إلى العلا من جديد مع سباق كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة خلال مهرجان شتاء طنطورة 1 فبراير 2020. – ياني: يعاود الموسيقار العالمي ياني هذا العام مشاركته ليقدم حفلاً لجمهور المهرجان خلال الفترة من 6 – 8 فبراير 2020. – جميل بثينة، تؤديها فرقة كركلا: رقصات فولكلورية شعبية تقدمها فرقة كركلا المعروفة والمتخصصة بهذا النوع من الفنون خلال الفترة من 20 – 22 فبراير 2020. – إنريكي إغلاسيوس: يحيي الفنان حفلا ثقافيا فيالموسيقى اللاتينية خلال الفترة من 20 – 22 فبراير 2020. – ليونيل ريتشي: يحيي فنان موسيقى البوب العالمي حفلا خلال الفترة من 26 – 29 فبراير 2020.

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