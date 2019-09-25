بالصور: أمير الرياض يتقدم المصلين على الأميرة شروق بنت بندر بن فهد بن سعد

أدى الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم الأربعاء، صلاة الميت على الأميرة شروق بنت بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن، بجامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض (الجامع الكبير) .

وأمّ المصلين مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، كما أدى الصلاة مع أمير الرياض عددٌ من الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين. وكان الديوان الملكي قد أصدر في وقت سابق من اليوم بيانًاً نعى فيه الأميرة شروق رحمها الله.