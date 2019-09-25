عاجل اليمن : انقلاب جديد على الرئيس هادي في هذه المحافظة .. والمسؤول الكبير يطير إلى الإمارات بشكل سري .. وهذا ما يحدث

شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب جديد على الرئيس هادي في هذه المحافظة .. والمسؤول الكبير يطير إلى الإمارات بشكل سري .. وهذا ما يحدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر خاصة اليوم الاربعاء ، عن مغادرة محافظ محافظة حضرموت (شرقي اليمن) الى الامارات سرا . وقالت المصادر لمأرب برس ان محافظ محافظة حضرموت اللواء فرج البحسني يقوم حاليا بزيارة سرية الى الامارات دون علم الرئيس هادي. واوضحت المصادر ان البحسني وصل العاصمة الاماراتية ابوظبي امس الاول (الاثنين). وكانت تقارير اعلامية ومصادر متطابقة تحدثت خلال الايام الماضية ، عن محاولات اماراتية لتفجير الوضع بحضرموت واخضاعها لسيطرتها عقب سقوط العاصمة عدن ومحافظات اخرى كأبين بيد مليشياتها الانفصالية. ومع محاولات الامارات التوجه نحو حضرموت ، اعلنت شخصيات اجتماعية ومكونات سياسية رفضها اي تواجد لمليشيات مايسمى ​​​​​​ قد يهمك ايضاً: العميد طارق عفاش يفاجئ الرئيس هادي ويصدر بيانا ناريا قبل قليل .. شاهد ما ورد فيه؟ شركة ”ارامكو” العملاقة تفجر مفاجأة ثقيلة عبر عدد من البنوك الأجنبية.. بمليار دولار... عاجل الرئيس هادي يظهر قبل قليل ويصارح الشعب بما يجري خلف الكواليس بشأن اليمن .. ويلقي الكلمة الأخيرة للشعب .. شاهد ماذا قال؟ الشرعية تنتقم شر انتقام من السفير اليمني الذي يسرق منح الطلاب الأوائل.. شاهد ما حدث له قبل قليل الشرعية تنتقم شر انتقام من السفير اليمني الذي يسرق منح الطلاب الأوائل.. شاهد ما حدث له قبل قليل عاجل: الإطاحة بـ ترامب من منصبه .. والبيت الأبيض يكشف نص المكالمة السرية الأخيرة السيسي يبحث عن ملجأ .. والإمارات تغدر به وترفض طلبًا عاجلًا قدمه إلى أبوظبي .. ومفاجأة بشأن أسرته عاجل نقل أقدم إمام للمسجد النبوي إلى المستشفى بعد إصابته بجلطة(الاسم+الصورة) محمد علي يفجر مفاجأة جديدة ويشعل الشارع المصري بتسريبات حساسة عن السيسي وبن زايد و بن سلمان .. صور وفيديو نص البرقية التي بعثها الملك سلمان قبل قليل إلى الرئيس هادي وصول رئيس دولة إسلامية إلى الولايات المتحدة مقيدًا .. والسلطات الأمريكية تمنحه فسحة بسيطة ومشروطة .. شاهد من يكون؟ ضربة موجعة لمشتركي يمن نت بعد رفع الحوثيين تعرفة الباقات إلى هذا الحد يحدث الآن في صنعاء .. انتفاضة عارمة ضد الحوثيين وطرد قيادات بارزة وأخيرًا الجبير يكشف عن قتلة خاشقجي ويطلق عليهم هذه الأوصاف ويتحدث عن ‘‘خيارت الرد’’ وصول ”السيد” إلى مسقط لبحث مصير جثة صالح والإفراج عن عائلته المختطفين .. والسلطان قابوس يتدخل ويثلج صدور المؤتمريين الأمير القطري يخرج عن صمته ويكشف عن الحل الوحيد للازمة اليمنية وانهاء الحرب..شاهد على الطريقة الداعشية إعدام 6 يمنيين وصلبهم في الشارع ثلاثة أيام بحكم من المحكمة (أسماء وتفاصيل) الملك سلمان يزف بشرى سارة للمغتربين والمقيمين في السعودية : إعفاء شامل من الرسوم لهذه الفئات من العمالة الوافدة بكل جرأة .. بلقيس فتحي تثير شباب وبنات السعودية بعدما وضعت صورة الملك سلمان وولي عهده في هذا المكان في اليوم الوطني89 (فيديو) Advertisements ‘‘إسرائيل’’ تفجر مفاجأة بشأن السعودية في اليوم الوطني للمملكة.. وتتوعد بحدث تاريخي قريب في تطورات عاجلة ومفاجئة : طهران تعلن انتهاء الحرب في اليمن وتكشف عن تحالف يضمن إيران والسعودية والبحرين والإمارات وعمان والكويت شاهد : الفنانه شيرين تتحدث عن السيسي في حفلها بالسعودية، وتبكي على المسرح بمناسبة اليوم الوطني السعودي : الملك سلمان يفاجئ الجميع ويصدر أوامر بشأن القوات السعودية المشاركة في اليمن عاجل :جماعة الحوثي تطلق صاروخين دفعه واحده علئ هذا الهدف الحساس في المملكلة والسعودية تعترف بوصولهما(شاهد) عاجل: أول رد رسمي للحكومة اليمنية على مبادرة الحوثيين بشأن وقف الحرب في اليمن هل تذكرون الفنان السوري باسم ياخور الذي مثل دور ‘‘خالد ابن الوليد‘‘؟.. شاهدوا ما تعرض له اليوم وأثار جنون زوجته! سياسي جنوبي : هناك تغييرات واسعة من ضمنها عودة الحكومة الشرعية إلى عدن (التفاصيل) عــــــــــاجل: انفجار عنيف يهز قلب مدينة مارب قبل قليل وهذا ما حدث المجلس الانتقالي في حضرموت. ولم تستبعد المصادر ارتباط زيارة البحسني للامارات السرية بمساعي ابوظبي لاسقاط المحافظة وترتيب ذلك من قيادة سلطتها المحلية المتمثلة بالمحافظ البحسني. وكانت حضرموت قد شهدت الايام الماضية احتجاجات واسعة على تردي الخدمات. *وقف تصدير النفط ومطالب والسبت الماضي أعلن محافظ محافظة حضرموت (جنوب شرق اليمن) ، اللواء فرج سالمين البحسني، وقف عملية تصدير النفط الخام، احتجاجا على ما قال إنه “تنصل الحكومة من التزاماتها” تجاه المحافظة الواقعة شرقي البلاد. جاء ذلك في كلمة للبحسني الذي يشغل أيضا منصب قائد المنطقة العسكرية الثانية، في اجتماع للمكتب التنفيذي للمحافظة بمدينة المكلا عاصمة حضرموت. وقال المحافظ: “وصلت باخرة في 17 من الشهر الجاري، لتحمل دفعة من النفط الخام، وأمرنا بإيقافها حتى نتفاهم مع الحكومة”. وأرجع البحسني قرار وقف تصدير النفط الخام إلى تجاهل الحكومة تحقيق مطالب المحافظة. ويتصدر هذه المطالب “دفع رواتب قوات المنطقة العسكرية الثانية (المتأخرة) منذ أربع أشهر”. كما تشمل المطالب ذاتها، حسب البحسني “صرف مستحقات حصة حضرموت من النفط الخام منذ أشهر، وتسديد فواتير المشتقات النفطية الخاصة بمحطات توليد الكهرباء”. وأشار المحافظ إلى أن هناك توجيهات من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة معين عبد الملك بتلبية تلك المطالب، إلا أنها تتوقف في وزارة المالية والبنك المركزي. عقب ذلك وجه رئيس الوزراء معين عبدالملك ، وزير المالية ”بن بريك“ بتحويل حصص المحافظات من الايرادات اولا باول، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الجانب، في أشارة الى حصة حضرموت التي منعت تصدير النفط احتجاجا على توريد حصتها.

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