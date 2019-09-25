عاجل اليمن : السيسي يبحث عن ملجأ .. والإمارات تغدر به وترفض طلبًا عاجلًا قدمه إلى أبوظبي .. ومفاجأة بشأن أسرته

شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يبحث عن ملجأ .. والإمارات تغدر به وترفض طلبًا عاجلًا قدمه إلى أبوظبي .. ومفاجأة بشأن أسرته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مسؤول إماراتي أن حالة من الإرتباك تسود الأجهزة الأمنية في الإمارات، حيث تعقد إجتماعات متواصلة في جهاز المخابرات الإماراتية، وأن بن زايد في حالة إستنفار متواصلة منذ إندلاع المظاهرات في مصر وخروجها عن سيطرة السيسي.

حيث نشر ضابط في جهاز المخابرات الإماراتي سلسلة تغريدات عن الوضع في مصر وتأثيره على الإمارات وعلى ولي عهد أبوظبي الذي أنفق المليارات للقضاء على الثورات العربية خاصة في مصر.

وقال الضابط الإماراتي الذي يغرد تحت اسم بدون ظل وتصدق بالعادة تغريداته أن بن زايد رفض طلبا من السيسي بإستقابل أسرته في الوقت الحالي تحسبا طبعا لأي طارئ وخوفا من خروج المظاهرت عن السيطرة، وقال في تغريدة لسعها الدبور ما نصه:

“حالة ارتباك لدى جهازنا الامني ، وانباء تتحدث عن رفض الشيخ محمد بن زايد لاستقبال اسرة الرئيس عبدالفتاح السيسي والانباء ايضا تتحدث ان الشيخ محمد رافض استقباله ايضا.”

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وقال في تغريدات أخرى عن الوضع في مصر حاليا، حيث قال ما نصه: “عاجل حتى هذه اللحظه الجيش يرفض النزول للمياديين ، ولايريد المشاركه في الحفاظ على بقاء الرئيس ، وعلى المتظاهرين استغلال الفرصه لصالحهم ، والضغط في اتجاه تنازل الرئيس عبدالفتاح السيسي.”

وعن تخوف بن زايد شيطان العرب من إنتشار عدوى المظاهرات في الوطن العربي، الأمر الذي صرف عليه المليارات حتى لا يتحقق ولا تنجح أي ثورة عربية، وعن خوفه من تصاعد الامر وإرتفاع مطالب الشعوب الى ما هو أكثر من إسقاط السيسي، وهو الامر الذي يقلق بن زايد دوما، قال الضابط الإماراتي في تغريدات لسعها الدبور ما نصه:

“جهازنا الامني يخشى من توافق الشعوب غدا وخروج مظاهرات مؤيده في كل من ، تونس والجزائر وليبيا والسودان ، دعما لمتظاهرين مصر ، اذا حصل ذلك فأن مخططاتنا فشلت في بعض الدول.”

و أضاف : “جهازنا الامني يخشى الان ، من عودة المظاهرات في جمهورية السودان ، والضغط مرة اخرى بأبعاد الجيش من المناصب القيادية واستلام حكومه مدنية بالكامل السلطة ، والقاء القبض على القيادات العسكرية التي امرت بقتل المتظاهرين.”

وعن دعم السيسي في هذه المرحلة قال الضابط الإماراتي أن طحنون نصحه برمي السيسي في ساحة السعودية و الإبتعاد هو عنه حتى تتضح الصورة، حيث قال ما نصه: “الشيخ طحنون بن زايد ، ينصح الشيخ محمد بأن يرمي الرئيس عبدالفتاح السيسي في ملعب السعودية ، في حال هروبه من مصر ، وعليه ان لايغلق خط العودة معه ، والانتظار الى ماستؤول عليه الامور.”

وكان قد قال الضابط الأمني مع بداية المظاهرات الحاشدة أن الإتصالات بين الأمن الإماراتي و قصر أبوظبي و الأمن المصري متواصلة ٢٤ ساعة، حيث قال ما نصه: “الاتصالات لاتتوقف بين جهازنا الامني وبين كبار المسؤولين في مصر ، واتصالات بين جهازنا الامني ، وقصر الرئاسه في ابوظبي ، لمعرفة التطورات المتلاحقة.”