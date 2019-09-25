عاجل اليمن : محمد علي يفجر مفاجأة جديدة ويشعل الشارع المصري بتسريبات حساسة عن السيسي وبن زايد و بن سلمان .. صور وفيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد علي يفجر مفاجأة جديدة ويشعل الشارع المصري بتسريبات حساسة عن السيسي وبن زايد و بن سلمان .. صور وفيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استمرارا للحملة التي أطلقها محمد علي وتأكيدا للتسريبات التي نشرها عن قصر السيسي الجديد، ، نشر الناشط المصري عبد الله الشريف مقطع فيديو قال إنه حصل عليه من ضابط صوره من داخل القصر الجديد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

والقصر الذي يظهر في الفيديو هو ذات القصر الذي تحدث عنه المقاول المصري محمد علي، فيما كشف الشريف أنه حصل على الفيديو من أحد الضباط العاملين في القصر، وتظهر فيه عدد من الفلل لأبناء السيسي، إضافة إلى فيلتين لشخصيتين عربيتين بنيتا على حساب الدولة المصرية.

​​​​​​

قد يهمك ايضاً:

نص البرقية التي بعثها الملك سلمان قبل قليل إلى الرئيس هادي

وصول رئيس دولة إسلامية إلى الولايات المتحدة مقيدًا .. والسلطات الأمريكية تمنحه فسحة بسيطة ومشروطة .. شاهد من يكون؟

ضربة موجعة لمشتركي يمن نت بعد رفع الحوثيين تعرفة الباقات إلى هذا الحد

يحدث الآن في صنعاء .. انتفاضة عارمة ضد الحوثيين وطرد قيادات بارزة

وأخيرًا الجبير يكشف عن قتلة خاشقجي ويطلق عليهم هذه الأوصاف ويتحدث عن ‘‘خيارت الرد’’

وصول ”السيد” إلى مسقط لبحث مصير جثة صالح والإفراج عن عائلته المختطفين .. والسلطان قابوس يتدخل ويثلج صدور المؤتمريين

الأمير القطري يخرج عن صمته ويكشف عن الحل الوحيد للازمة اليمنية وانهاء الحرب..شاهد

على الطريقة الداعشية إعدام 6 يمنيين وصلبهم في الشارع ثلاثة أيام بحكم من المحكمة (أسماء وتفاصيل)

الملك سلمان يزف بشرى سارة للمغتربين والمقيمين في السعودية : إعفاء شامل من الرسوم لهذه الفئات من العمالة الوافدة

بكل جرأة .. بلقيس فتحي تثير شباب وبنات السعودية بعدما وضعت صورة الملك سلمان وولي عهده في هذا المكان في اليوم الوطني89 (فيديو)

‘‘إسرائيل’’ تفجر مفاجأة بشأن السعودية في اليوم الوطني للمملكة.. وتتوعد بحدث تاريخي قريب

في تطورات عاجلة ومفاجئة : طهران تعلن انتهاء الحرب في اليمن وتكشف عن تحالف يضمن إيران والسعودية والبحرين والإمارات وعمان والكويت

شاهد : الفنانه شيرين تتحدث عن السيسي في حفلها بالسعودية، وتبكي على المسرح

Advertisements

بمناسبة اليوم الوطني السعودي : الملك سلمان يفاجئ الجميع ويصدر أوامر بشأن القوات السعودية المشاركة في اليمن

عاجل :جماعة الحوثي تطلق صاروخين دفعه واحده علئ هذا الهدف الحساس في المملكلة والسعودية تعترف بوصولهما(شاهد)

عاجل: أول رد رسمي للحكومة اليمنية على مبادرة الحوثيين بشأن وقف الحرب في اليمن

هل تذكرون الفنان السوري باسم ياخور الذي مثل دور ‘‘خالد ابن الوليد‘‘؟.. شاهدوا ما تعرض له اليوم وأثار جنون زوجته!

سياسي جنوبي : هناك تغييرات واسعة من ضمنها عودة الحكومة الشرعية إلى عدن (التفاصيل)

عــــــــــاجل: انفجار عنيف يهز قلب مدينة مارب قبل قليل وهذا ما حدث

الأمير النائم يظهر من جديد وهذا ما فعله في اليوم الوطني للسعودية وأشعل مواقع التواصل .. شاهد

الإمارات تغدر بالسعودية وتعلن التأييد الكامل لمبادرة الحوثيين بشأن وقف الحرب في اليمن وتوجه رسالة عاجلة للمملكة.. شاهد ما ورد فيها

جريمة مروعة اعدام فتاة في صنعاء بعد نصف ساعة من خروجها من السجن لسبب لا يخطر على بال

هجوم عسكري يستهدف ايران وطلب سعودي عاجل ومقترح امريكي مفاجئ واول دولة عظمى تعلن موقفها مما يحدث(تفاصيل طارئة)

ليس الرئيس هادي ولا الحوثي ولا الملك سلمان .. جميح يكشف عن الطباخ الذي يدير الحرب في اليمن..!

الرئيس الراحل يقدم للحوثيين أغلى كنز تمتلكه اليمن أصاب السعودية بالجنون .. وإيران توجه له رسالة شكر رسمية

وقال الشريف: “معلش حلقة استثنائية جديدة وسط الأسبوع لم أستطع الانتظار ليوم الخميس لبثها لما فيها من معلومات”.

ووثق الفيديو قصر السيسي الجديد من الداخل والخارج، وما يحويه من قاعة مؤتمرات وساحات خضراء واسعة، وحمامات سباحة، إلى جانب المبالغة في أعمال الديكور والتشطيبات الفاخرة.

كما وثق الفيديو، بحسب الضابط، وجود فيلتين بجوار قصر السيسي، الأولى لولي العهد السعودي محمد بن سلمان والثانية لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، تم بناؤهما على حساب الدولة المصرية.

وبث الشريف مقطع فيديو آخر لطائرة هيلوكوبتر تحط في القصر الرئاسي الجديد بشكل مفاجئ يوم الأحد الماضي، مؤكدا أنها أخذت أشياء من داخل القصر.

كما بث الشريف صورا من داخل معسكر قوات أمن طرة بطريق الأوتوستراد، تظهر اقتياد عنصري أمن لمعتقلين اثنين مغمضي الأعين، قائلا إن “المعتقلين يحملان أرقام 38 و42 من ضمن 221 معتقلا، إضافة الى 14 فتاة معتقلات في نفس السجن”.