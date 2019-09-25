عاجل اليمن : وأخيرًا الجبير يكشف عن قتلة خاشقجي ويطلق عليهم هذه الأوصاف ويتحدث عن ‘‘خيارت الرد’’

شكرا لقرائتكم خبر عن وأخيرًا الجبير يكشف عن قتلة خاشقجي ويطلق عليهم هذه الأوصاف ويتحدث عن ‘‘خيارت الرد’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدث وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير الثلاثاء، عن قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول العام الماضي.



وقال الجبير خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إننا "لم نقتل جمال خاشقجي، بل قتل من قبل عملاء للحكومة السعودية دون قرار رسمي"، على حد قوله.

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وبرر الجبير قصف بلاده لليمن، قائلا إن "السعودية كانت دقيقة في قصفها، لكن الإعلام يلومنا على كل ما يحصل هناك"، في وقت أعلن فيه الحوثيون الثلاثاء، أن طائرات التحالف الذي تقوده الرياض، ارتكبت مجازر ضد المدنيين بمدينة الضالع اليمنية.



وفيما يتعلق بالعقوبات على إيران، رأى الجبير أن "الإيرانيين ليسوا جادين في التعامل مع المفاوضات، ويريدون رفع العقوبات عنهم، لكي يواصلوا المماطلة"، مؤكدا أن السعودية تود تفادي الحرب بأي ثمن، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي.



وأشار الوزير السعودي إلى أن "الرياض ستدرس جميع الخيارات بما فيها العسكري، بعد اكتمال التحقيق في الهجوم على منشأتي نفط بالمملكة"، متوقعا أن يكتمل التحقيق المعني بتحديد المسؤول عن الهجمات "قريبا جدا".



وتابع: "السعودية تعتقد أن إيران تقف وراء الهجمات، وإنها ستدرس جميع الخيارات الخاصة بردها فور استكمال التحقيق"، بحسب قول الجبير.