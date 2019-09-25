الأرصاد: تحرير 4314 محضر ضبط على مستوى المناطق خلال 6 شهور

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، تقرير التفتيش البيئي عن النصف الأول من العام الجاري، فيما أكدت الهيئة سعيها إلى رفع نسبة المنشآت الملتزمة في القطاعين العام والخاص إلى 75% خلال الأعوام القليلة القادمة.

وقالت الهيئة: «نفذت فرق التفتيش بمختلف مناطق المملكة 11279 زيارة، وسجلت فرق التفتيش 4314 محضر ضبط على مستوى المناطق؛ بهدف التحقق من التزام المنشآت بالمعايير البيئية واللوائح التنفيذية الصادرة في النظام العام للبيئة».

وأكد نائب رئيس الهيئة لشؤون البيئة الدكتور أحمد الأنصاري، أن منطقة مكة المكرمة سجلت 2464 زيارة تفتيش بيئي، رصدت من خلالها 1434 مخالفة. وسجلت منطقة الرياض 1004 مخالفات من إجمالي 2777 زيارة تفتيش بيئي، في حين رصدت الفرق في المنطقة الشرقية 305 مخالفات من خلال 1892 زيارة.

وأَضافت: «رصدت فرق التفتيش في المدينة المنورة 433 مخالفة بيئية خلال تنفيذها 1384 زيارة، فيما سجل فرع الهيئة بالمنطقة الشمالية 207 مخالفات من بين 535 زيارة تفتيش. وسجل فرع المنطقة الجنوبية 446 مخالفة من بين 1089 زيارة، في حين سجلت منطقة جازان 491 مخالفة بيئية خلال تنفيذ 1105 زيارة في المنطقة».

وأشار الأنصاري إلى أن الهيئة تسعى من خلال هذه التقارير الدورية إلى إعطاء مزيد من الشفافية حول أداء أعمالها فيما يخص أعمال التفتيش البيئي، وفق معايير ولوائح النظام العام للبيئة، كما تهدف إلى رفع كفاءة عملية التفتيش والاستمرار في تطوير الأداء، لافتًا إلى أن أعمال التفتيش تختص بتحديد قوائم لأسماء ومواقع وعناوين المنشآت المراد تطبيق آلية التفتيش الإلكتروني عليها؛ وذلك بهدف الوصول إلى أحد أهم أهداف الهيئة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، الذي يتمحور حول رفع نسبة المنشآت الملتزمة بالنظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية في القطاعين العام والخاص إلى 75% خلال الأعوام القليلة القادمة.