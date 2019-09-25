صحة حفر الباطن تنظم فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي للعلاج الطبيعي

نظمت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن، حملة توعوية تحت شعار صحتك في حركتك، تزامنًا مع اليوم العالمي للعلاج الطبيعي والذي يقام في شهر سبتمبر من كل عام.

شملت الفعاليات المستشفيات وبعض المراكز الصحية بهدف توعية المجتمع بأهمية النشاط البدني الذي يساعد على تحسين الصحة العامة والتحكم بالآلام المزمنة. إضافة إلى علاج المشاكل الصحية المرتبطة بالسن كالتهاب وآلام المفاصل.

كما تضمنت التوعية أهمية العلاج الطبيعي في علاج هشاشة العظام وتأخر النمو لدى الأطفال إضافة إلى الإصابات المتعلقة بالرياضة وإصابات العضلات والعظام، كما أثبت الدراسات فعاليته في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية؛ حيث تحرص مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن على تفعيل هذه الحملات، استمرارًا للجهود التوعوية وللحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

ويحتفل العالم كل عام باليوم العالمي للعلاج الطبيعي في الثامن من سبتمبر، وذلك منذ العام 1996م عندما أعلن الاتحاد العالمي للعلاج الطبيعي هذا اليوم يومًا عالميًّا، بهدف دعم المتخصصين في ذلك النوع من العلاج حول العالم؛ لتقديم المزيد من العناية الإنسانية بالمرضى، والاهتمام بتطوير قدرات المعالجين العلمية والمهنية.