صحة جدة تنفي إغلاق مستشفى الولادة والأطفال

نفت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، إجراء إغلاق نهائي لمستشفى الولادة والأطفال. وأضافت المديرية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه لا صحة للأخبار المنشورة بشأن إغلاق نهائي لمستشفى الولادة والأطفال؛ كونها لم تعتمد على مصدر رسمي. وتابعت المديرية، أن الأعمال الترميمية بالمبنى ستبدأ فور الانتهاء من مراجعة المواصفات الفنية مع المقاول المختص بإجراء تلك الأعمال من مراجعة المواصفات الفنية لها، بمشاركة فريق من وزارة الصحة وفريق استشاري آخر.

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