الجبير: ربط الهجوم على «أرامكو» باليمن غير منطقي.. والصواريخ أطلقت من الشمال

قال وزير الدولة للشئون الخارجية عادل الجبير، مساء اليوم الأربعاء، إن محاولة ربط هجوم «أرامكو» باليمن غير منطقية، مؤكدًا أن الصواريخ أطلقت من الشمال وليس من اليمن، في إشارة إلى تورط إيران في الهجوم.
وأكد الجبير وجوب أن يشمل أي اتفاق نووي مع إيران برنامجها الصاروخي، ورعايتها للميليشيات بالمنطقة، واصفًا الاتفاق الحالي بـ«الضعيف»، ويجب تشديد آلية مراقبة المنشآت النووية الإيرانية.
ولفت الجبير إلى أن محققين أمميين ومن دول أخرى يشاركون في تحقيقات هجوم «أرامكو»، مشيدًا بإجماع المجتمع الدولي على اتهام إيران بالهجوم.
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