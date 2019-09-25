سفير خادم الحرمين بالمغرب ينظم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني

نظَّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة؛ وذلك بمقر السفارة في الرباط.

وألقى الغريري كلمة بهذه المناسبة، قدَّم خلالها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأكد سفير خادم الحرمين، أن تطوير العلاقات المغربية السعودية يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويعزز دورهما الرائد في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة العربية والعالم كافةً، مشيدًا بقوة الروابط الأخوية والتاريخية والاستراتيجية العميقة بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين، متناولًا إنجازات البلدين الكبيرة في مختلف المجالات.

وتبادل الحضور الأحاديث الودية التي عكست عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، كما تم عرض فيديوهات وثائقية تعكس مختلف مظاهر التطور والنماء في المملكة العربية السعودية، فيما شاركت فرقة سعودية فنية في الحفل بأداء عروض فلكلورية تعكس الموروث الثقافي لمناطق المملكة، لاقت استحسان الحضور.

حضر الحفل من الجانب المغربي رئيس مجلس النواب الدكتور الحبيب المالكي، ورئيس مجلس المستشارين عبدالحكيم بن شماش، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة الحسن الداودي ممثلًا لرئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني، ووزراء ومستشاري ملك المغرب ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والإسلامية والأجنبية، كما حضره ممثلو المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة بالمغرب، وأعضاء سفارة المملكة العربية السعودية بالرباط.