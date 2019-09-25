صحة الطائف تحيل قضية إجراء عملية تكميم مخالفة لمواطنة إلى الهيئة الشرعية الطبية

أحالت مديرية الشؤون الصحية في الطائف ملف قضية جديدة بشأن تعرض مريضة لمضاعفات خطيرة بعد خضوعها لعملية تكميم مخالفة بأحد مستشفيات القطاع الخاص إلى الهيئة الشرعية الطبية .

وقال المتحدث باسم مديرية الشؤون الصحية في الطائف عبدالهادي الربيعي، إن لجنة طبية أنهت تحقيقاتها بشأن الحالة التي خضعت لعملية تكميم بأحد مستشفيات القطاع الخاص، وبعد المضاعفات التي عانتها وصلت إلى طوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي.

وتدخل فريق طبي متخصص لإنقاذ حياة المريضة والتي تتماثل للشفاء بعد استقرار حالتها، فيما أوصت لجنة تحقيق أولية كانت قد باشرت أعمالها بإحالة ملف القضية للهيئة الطبية الشرعية، الأمر الذي اعتمده مدير الشؤون الصحية في محافظة الطائف صالح بن سعد المونس، متضمنًا تكثيف جولات رقابية وتفتيشية ورصد ما يشاع بشأن إجراء مرافق صحية خاصة عمليات تكميم ومباشرتها على الفور واتخاذ الإجراء النظامي.

وأكد الربيعي أن مديرية الشؤون الصحية لن تتهاون مع كل مخالف أو متهاون لا سيما عندما يكون خطرًا على حياة الناس مجددًا تأكيده أن كل مرافق القطاع الخاص بالطائف ومحافظاتها المجاورة ليس مصرحًا لها بإجراء هذا النوع من العمليات لعدم توافر الاشتراطات الأساسية لسلامة هذا النوع من المرضى في تلك المرافق.

وتابع الربيعي: نتطلع لتعاون الجميع للإبلاغ عن المخالفات الصحية بجميع أنواعها من خلال الرقم الموحد 937، مشيرًا إلى أن مديرية الشؤون الصحية في الطائف بدأت إجراءات مكثفة لتتبع المخالفات الصحية في مستشفياتها ومرافق القطاع الخاص على حد سواء ومعالجتها.