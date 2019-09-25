الجوازات تفعِّل خدمة «إشارة» للصم وضعاف السمع بالمحافظات والمنافذ البرية

فعَّلت المديرية العامة للجوازات خدمة «إشارة» للصم وضعاف السمع في جميع المحافظات والمنافذ البرية.

وقالت المديرية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن الخدمة المتاحة توفر الترجمة الفورية المباشرة للغة الإشارة بين الأصم ومقدم الخدمة، بهدف توفير سبل الراحة للمراجعين الصم من خلال تطبيق إشارة للترجمة الفورية من وإلى لغة الإشارة للتمكُّن من إنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة، فضلًا عن توفير بيئة داعمة لهم بالترجمة الفورية للغتهم من خلال تطبيق إشارة، الذي يمكن تحميله قبل زيارة المديرية؛ لضمان الحصول على الخدمة بجودة عالية.

وتتضمن الخدمة المقدمة من مديرية الجوازات، مزايا متعددة كتوفير مترجمين ومترجمات متخصصين لخدمة الجنسين، وتتوافر تلك الخدمة في جميع مقرات ومنافذ الجوزات، فضلا عن المرونة والسهولة من خلال إتاحتها عبر الهاتف المحمول، وضمان التمتع بالأمان والخصوصية.