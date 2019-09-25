اتهام طبيب بالتسبب في وفاة جنين بمستشفى محايل.. وشقيق الأم يكشف التفاصيل

«تسبب إهمال طبيب بمستشفى محايل عسير في وفاة جنين شقيقتي بعد أن رفض إدخالها قسم التنويم والولادة، رغم أنها أخبرته بوجود مؤشرات على المخاض».. بهذه الكلمات صرَّح محمد الفقيه شقيق السيدة التي تُوفي أحد جنينيها بمستشفى في عسير؛ بسبب ما وصفه بـ«التقصير» في متابعة الحالة.

وقال الفقيه -في تصريحات لـ«عاجل»- إن «شقيقتي جاءتها علامات الولادة، فنقلها والدي إلى مستشفى محايل عسير عند السابعة صباحًا؛ بسبب غياب زوجها».

وتابع شقيق السيدة أن «طبيب قسم الطوارئ رفض إدخالها التنويم والولادة، وأخبرها أن الوقت لا يزال مبكرًا، وأنها لن تلد طفليها التوأم إلا بعملية قيصرية، رغم أنها أخبرته بوجود علامات المخاض»، مشيرًا إلى أن «الطبيب أصرَّ على أن حالتها لا تستدعي الدخول، وطلب منها مغادرة المستشفى إلى منزلها»، على حد قوله.

وأضاف الفقيه أن آلام شقيقته زادت، وولدت أحد طفليها التوأم في المنزل في الحادية عشرة من صباح اليوم التالي، مؤكدًا أنه جرى الاتصال بالهلال الأحمر الذي حضر إلى المنزل لمباشرة حالتها، ونقلها إلى مستشفى محايل الذي تمكن من إخراج المولود الآخر متوفًّى.

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وأشار إلى أن المستشفى سمحت لشقيقته بالخروج بعد يوم واحد من ولادتها دون أي متابعة، مؤكدًا أن زوجها عاد من سفره ليدفن طفله الذي توفي.

وطالب الفقيه، مدير المستشفى بالتحقيق في الأمر وإعادة حق شقيقته، إلا أن مناشداته لم تلقَ تجاوبًا من قبل المستشفى، على حد قوله.

من جانبها، كشفت مصادر «عاجل»، أن مدير الشؤون الصحية في عسير أمر بتشكيل لجنة لتحقق في القضية وترفع إليه النتائج عاجلًا.