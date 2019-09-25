أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة شروق بنت بندر بن فهد

أدى أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم الأربعاء، صلاة الميت على جثمان الأميرة شروق بنت بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض .

وأمَ المصلين مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وشارك في الصلاة، كل من الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن، والأمير بدر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن، إلى جانب شقيق الفقيدة الأمير محمد بن بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، فضلًا عن عدد من أصحاب السمو، الأمراء وكبار المسؤولين، وجمع من المواطنين.