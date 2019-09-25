أمير نجران يؤكد على تبادل الخبرات بين البلديات

أكد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، على أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين المجالس البلدية بالمناطق، في تعزيز سبل الرقابة على الخدمات البلدية، وتعدد المقترحات والآراء التي تضمن رفع كفاءة الأجهزة المعنية، لتقديم خدمة أمثل للمواطن الكريم.

جاء ذلك أثناء استقباله، في مكتبه بديوان الإمارة أمس، وفد المجلس البلدي بمحافظة الأحساء، يتقدمهم رئيس المجلس، أحمد حمد البوعلي. واستمع أمير منطقة نجران خلال اللقاء إلى نتائج زيارة المجلس البلدي بالأحساء للمنطقة، وجولاته الميدانية، وآلية تنفيذ مهام المجلس. وأعرب البوعلي عن شكره لأمير المنطقة على حفاوة الاستقبال، وعلى حرص المجلس البلدي بنجران على توثيق التعاون والتنسيق.