جاء ذلك أثناء استقباله، في مكتبه بديوان الإمارة أمس، وفد المجلس البلدي بمحافظة الأحساء، يتقدمهم رئيس المجلس، أحمد حمد البوعلي. واستمع أمير منطقة نجران خلال اللقاء إلى نتائج زيارة المجلس البلدي بالأحساء للمنطقة، وجولاته الميدانية، وآلية تنفيذ مهام المجلس. وأعرب البوعلي عن شكره لأمير المنطقة على حفاوة الاستقبال، وعلى حرص المجلس البلدي بنجران على توثيق التعاون والتنسيق.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير نجران يؤكد على تبادل الخبرات بين البلديات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.