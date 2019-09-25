ضبطت قوات حرس الحدود بجزر فرسان 6 مراكب صيد مخالفة، و35 عاملا من إحدى الجنسيات الآسيوية، تعمل بوسيلة الجر القاعي للأسماك، والعمل على الصيد الجائر، والعبث بالكائنات البحرية الصغيرة، وقدرت كمية الأسماك والروبيان المضبوطة 5 أطنان، و276 كجم. (رصد وتصوير: عمر ياسين)



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