6 مخالفات في 88 منشأة نسائية بالأحساء



حصر رئيس بلدية مدينة الهفوف التابعة لأمانة الأحساء قاسم الهزوم، نحو 6 مخالفات في 88 منشأة نسائية، جرى إنذار بعضها، وإغلاق البعض الآخر خلال الأشهر الـ3 الماضية، وجرى تطبيق الجزاءات بحقها وفق اللوائح والأنظمة، وشملت المنشآت النسائية: المشاغل، والبوتيكات، والأستوديوهات، والمطاعم، والمراكز الرياضية ، وتمت مصادرة وإتلاف 781عينة لمستحضرات التجميل، وعينات أخرى لمواد غذائية. وكانت المخالفات في عدم التقيد بالاشتراطات المهنية للعاملات في النشاط النسائي. ووجود أنشطة غير مطابقة لترخيص المنشأة، وتدني مستوى النظافة، ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية، ووجود أجهزة ومواد تحمل ادعاءات طبية، وسوء تخزين للمواد الغذائية وغيرها من عينات أخرى تتلف بفعل العوامل والظروف البيئية المحيطة بها.

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