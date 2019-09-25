اليوم الوطني / مكتب التعليم بطريف ينظم حملة للتبرع بالدم



طريف 26 محرم 1441 هـ الموافق 25 سبتمبر 2019 م واس

ينظم مكتب التعليم بمحافظة طريف بالتعاون مع القطاع الصحي غداً حملة للتبرع بالدم تحت شعار " فداك دمي ياوطني " .

وتستهدف الحملة التي تبدأ في الساعة العاشرة صباحاً في مقر بنك الدم بمستشفى طريف العام ، منسوبي التعليم بطريف .

// انتهى //

21:47ت م

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