الجبير: المملكة سترد بالخيارات المناسبة على اعتداءات أرامكو

2019-09-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير: إن التحقيقات الأولية التي أجرتها المملكة أشارت إلى أن الأسلحة التي استُخدمت في الهجوم هي “أسلحة إيرانية”، مؤكدًا أن المملكة تتشاور مع حلفائها.

وأشاد الجبير بما قال: إنه إجماع متزايد على أن إيران شنت الهجمات على منشآت المملكة النفطية هذا الشهر، وتحديدًا في شركة أرامكو.

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وصرح الجبير للصحافيين في الأمم المتحدة بقوله: “أعتقد أن هناك إجماعًا على أن هذا السلوك غير مقبول”.

ووعد بأن التحقيق الذي تجريه المملكة سيكون “دقيقًا للغاية”، مضيفًا: “سنطرح مختلف الخيارات. وسنختار الخيارات المناسبة للرد على الهجمات ضد المملكة”.

وأعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا هذا الأسبوع، أنها وافقت على النتائج التي توصلت إليها الولايات المتحدة بأن إيران مسؤولة عن الهجمات على منشأتي بقيق وخريص النفطيتين؛ ما أدى إلى خفض إنتاج النفط السعودي.