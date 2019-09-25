- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم روسيا: سنلتزم بمعاهدة تعليق التجارب النووية في هذه الحالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
روسيا: سنلتزم بمعاهدة تعليق التجارب النووية في هذه الحالة
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا ستلتزم بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية طالما التزمت بها الأطراف الأخرى، داعيًا واشنطن إلى المصادقة على المعاهدة.
وقال لافروف خلال المؤتمر الخاص بمعاهدة حظر التجارب النووية في نيويورك، اليوم الأربعاء: إن “روسيا تلتزم بتعليق التجارب النووية منذ عام 1991. وخلال هذه الفترة، لم نقم بأي تفجير نووي، ونعتزم مواصلة الالتزام بتعليق التجارب في حال أدركنا أن الدول النووية الأخرى تلتزم بالنهج نفسه”.
وأضاف لافروف: “ندعو الحكومة الأمريكية إلى إعادة النظر في قرارها غير المسؤول بشأن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، واتخاذ الخطوات الضرورية فورا للمصادقة عليها”.
وتابع أن رفض الولايات المتحدة المصادقة على المعاهدة سيؤدي إلى عواقب خطيرة على المعاهدة والأمن الدولي بشكل عام، مشيرًا إلى أن الرفض الأمريكي يمنع المعاهدة من أن تصبح معاهدة دولية فاعلة.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا: سنلتزم بمعاهدة تعليق التجارب النووية في هذه الحالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.