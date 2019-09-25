شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: بإجماع دولي.. إيران مسؤولة عن «هجوم أرامكو» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

شدد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير على أن محاولة ربط «هجوم أرامكو» باليمن غير منطقية، مؤكداً أن الصواريخ أُطلقت من الشمال وليس من اليمن، في إشارة إلى تورط إيران في الهجوم.

وقال الجبير اليوم (الأربعاء): «هناك إجماع دولي على مسؤولية إيران عن استهداف معملي النفط في بقيق وخريص، ويجب أن يشمل أي اتفاق مع إيران برنامجها الصاروخي ورعايتها للمليشيات في المنطقة».

ووصف وزير الدولة للشؤون الخارجية الاتفاق النووي الحالي مع إيران بـ«الضعيف»، مطالباً بتشديد آلية مراقبة المنشآت النووية الإيرانية.

ولفت الجبير إلى أن مُحققين أمميين ومن دول أخرى يشاركون في تحقيقات «هجوم أرامكو».