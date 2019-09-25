شكرا لقرائتكم خبر عن ضحية جديدة لذات المستشفى والطبيب.. مهندسة تنجو من الموت بعد «عملية تكميم» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ماجد النفيعي (الطائف)

نجت مهندسة من الموت بعد أن تعرضت لمضاعفات خطيرة إثر عملية تكميم جديدة أضافتها إلى ضحايا ذات المستشفى الخاص الذي توفيت فيه ضحيتان سابقتان، ولدى نفس الطبيب، فيما أحالت «صحة الطائف» ملف القضية إلى الهيئة الشرعية الطبية أمس (الثلاثاء)، كشف لـ«الخليج 365» والد الضحية المواطن محمد الزهراني، أن ابنته المهندسة البالغة من العمر ٢٧ عاماً، أجرت عملية تكميم قبل عدة أسابيع في مستشفى خاص بمحافظة الطائف لدى أحد الأطباء، قبل أن تتعرض لمضاعفات خطيرة وآلام في مكان إجراء العملية.

وأضاف: «تبيَّن وجود خُرَّاج وتسرب في المعدة، وتم التقدُّم بشكوى لصحة الطائف لتطبيق الإجراءات النظامية بحق المستشفى والطبيب».

من جانبه، أوضح لـ«الخليج 365» المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي، أن لجنة طبية أنهت تحقيقاتها سابقاً بشأن حالة خضعت لعملية تكميم في أحد مستشفيات القطاع الخاص، كانت قد وصلت إلى طوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي إثر مضاعفات بعد عملية جراحية مخالفة، فيما تدخل فريق طبي مُتخصص لإنقاذ حياة المريضة، وأوصت لجنة تحقيق أولية بإحالة ملف القضية للهيئة الطبية الشرعية.

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وقال الربيعي: «إن ما اعتمده مدير صحة الطائف صالح بن سعد المونس اليوم (الأربعاء)، تضمن تكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية، ورصد ما يُشاع أو يُروَّج له عن قيام مرافق صحية خاصة بعمليات تكميم، ومباشرتها على الفور واتخاذ الإجراء النظامي».

وشدد المتحدث الرسمي، على أن «صحة الطائف» لن تتهاون مع كل مخالف أو متهاون، لاسيما عندما يُهدد الخطر حياة الناس، مجدداً تأكيده على أن كافة مرافق القطاع الخاص في الطائف ومحافظاتها المُجاورة غير مُصرَّح لها بإجراء هذا النوع من العمليات، نظراً لعدم توفر الاشتراطات الأساسية لسلامة المرضى من هذه العمليات في تلك المرافق.

وناشد الربيعي الجميع، الإبلاغ عن المُخالفات الصحية بجميع أنواعها عبر الرقم الموحد «937»، لافتاً إلى أن «صحة الطائف» بدأت إجراءات مُكثَّفة لتتبع المخالفات الصحية في مستشفياتها ومرافق القطاع الخاص على حد سواء ومعالجتها.